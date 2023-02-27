Увеличат минимальный размер оплаты труда на Камчатке в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства края. Решение проиндексировать МРОТ было принято на оперативном совещании.

«На Камчатке на 1 января 2024 года размер МРОТ составит более 50 тысяч рублей. Если быть точным, то 50029 рублей. Это, на самом деле, большая поддержка для наших граждан и серьёзное решение, которое будет реализовано Правительством Российской Федерации. В наших северных районах, уровень МРОТ в соответствии с коэффициентами составит 53878 рублей для районов Корякского округа и 57726 рублей – для Алеутского округа. Решение это потянет за собой и повышение иных выплат, и необходимость индексации для других категорий наших работников. Поэтому здесь нужно внимательно просчитать необходимые ресурсы», – сказал глава региона.

Владимир Солодов поручил председателю регионального правительства совместно с Минфином проработать вопросы, касающиеся этой темы.

На этот год региональным Соглашением «О минимальной заработной плате» величина МРОТ установлена в размере 16 242 рублей. В 2024 он составит 19 242 рубля.