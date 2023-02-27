Бесплатную юридическую помощь смогут получить участники спецоперации на Камчатке

Новую меру поддержки ввели на Камчатке для участников специальной военной операции и членов их семей. Теперь им гарантируют бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Законодательным собранием Камчатского края был принят закон, в соответствии с которым участникам специальной военной операции будет гарантировано предоставление бесплатной юридической помощи на территории края. В целях получения этой помощи могут обращаться по номеру единого кол-центра, где их оперативно будут маршрутизировать на юридическую службу. Мы гарантируем им сопровождение в различных жизненных ситуациях», – рассказал руководитель администрации губернатора края Сергей Меркулов.

Он отметил, что также камчатцы могут напрямую обратиться в Государственное юридическое бюро, а также в единую приемную в здании правительства края.