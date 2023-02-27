Камчатские школьники профильных классов приняли участие в спортивном мероприятии

Ученики средней общеобразовательной школы № 28, которые обучаются в профклассах МЧС России, приняли участие в спортивном состязании под эгидой «Школы безопасности», сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

За несколько часов ребята из третьих, пятых, шестых, седьмых, десятых и одиннадцатых классов, всего почти 150 человек, преодолели пожарную полосу, оказали медпомощь, продемонстрировали навыки ориентирования на местности и подачу сигналов бедствия.

«Ваше oбучение в прoфильных классах и участие в этом мероприятии подчеркивают ваш высокий уровень патриотизма и любви к своей стране. Хотя мы сегодня и награждаем победителей, но проигравших сегодня нет. Ведь каждый из вас показал себя достойным молодым гражданином нашей Родины», — подчеркнул министр по ЧС края Сергей Лебедев.



После соревнований ребят ждали горячий чай и настоящая солдатская каша.

Обучение школьников в профильных классах МЧС России на базе средней общеобразовательной школы № 28 началось в сентябре 2021 года.