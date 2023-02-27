Аптечный пункт откроют в обновленной амбулатории села Анавгай на Камчатке

Владимир Солодов во время своего визита в Быстринский район посетил обновленную амбулаторию в селе Анавгай, на базе которой планируют открыть аптеку, сообщают в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Могу сказать, что амбулатория в Анавгае – одна из лучших в поселках по всей территории Камчатки. Договорились, что работу по развитию системы здравоохранения продолжим, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи, которая оказывается нашим гражданам в сельской местности», – отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что для открытия аптечного пункта оборудуют помещение и организуют обучение по профилю «фармация».