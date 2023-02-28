Камчатский подросток пойдет под суд за хранение наркотиков

Завершено расследование уголовного дела 17-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, попавшегося на приобретении и хранении наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ), сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

«Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, неблагополучный подросток уже имеет условный срок за кражу. Парень в несколько заходов стащил 22 тыс. рублей с банковской карты своего отца. На этот раз он приобрел и припрятал синтетический наркотик, чтобы самому его и употребить. Об этом стало известно полицейским, которые изъяли у подростка запрещенное вещество.

По данным ИА «Камчатка», отец, которого обокрал тинейджер, воспитывает его один. У органов опеки к мужчине претензий нет, он благополучный. А вот с сыном не справляется.