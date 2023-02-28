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  4. Военнослужащий на Камчатке получил 8 лет колонии строгого режима за дезертирство и нападение на росгвардейцев

Военнослужащий на Камчатке получил 8 лет колонии строгого режима за дезертирство и нападение на росгвардейцев

09:50
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Военнослужащий на Камчатке получил 8 лет колонии строгого режима за дезертирство и нападение на росгвардейцев

Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор военнослужащему Сергею Владимирову за применение насилия в отношении представителя власти и дезертирство (часть 1 статьи 318 и часть 3 статьи 338 УК РФ), сообщает Следственный комитет РФ.

Ему назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

По данным СК, преступление Владимиров совершил в октябре прошлого года. Он самовольно оставил место службы в Камчатском крае и скрылся. Было возбуждено уголовное дело, а дезертира объявили в федеральный розыск. Мужчину неоднократно пыталась задержать по месту его жительства, но безуспешно. Тогда суд разрешил провести в его квартире обыск, где дезертира и поймали.

«Во время задержания Владимиров оказал активное сопротивление сотрудникам Росгвардии. Находясь в квартире, он распылил в сторону сотрудников перцовый баллончик и пытался скрыться», - говорится в сообщении.

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