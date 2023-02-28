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  4. Вероятной причиной смерти мужчины на катке в столице Камчатки стал инфаркт

Вероятной причиной смерти мужчины на катке в столице Камчатки стал инфаркт

10:30
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Вероятной причиной смерти мужчины на катке в столице Камчатки стал инфаркт

Проверку проводят следователи в Петропавловске-Камчатском по факту обнаружения тела мужчины на катке. Вероятной причиной смерти стал инфаркт, сообщает краевое управление СКР.

«Организована доследственная проверка по факту смерти мужчины в городе Петропавловске-Камчатском», – рассказали в СКР.

Днем 25 февраля на катке, расположенном по улице Кроноцкая краевого центра, обнаружили тело мужчины 1954 года рождения. Вероятной причиной смерти могло стать заболевание сердца, а именно – инфаркт.

По итогам доследственной проверки будет принято решение.

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