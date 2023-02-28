Сразу три «добытчика» наркозакладок попались полицейским на Камчатке

Полицейские задержали двоих парней 23 и 29-лет и 29-летнюю девушку, которые попались на приобретении наркотиков, спрятанных в тайниках-закладках в Петропавловске-Камчатском, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Молодых людей сотрудники ведомства задержали во время антинаркотических рейдов в пригороде краевого центра.

В полиции рассказали, все трое задержанных извлекли синтетические наркотики из тайников, спрятанных в лесополосе недалеко от улицы Семена Удалого. У них изъято почти два грамма запрещенных веществ.

В ведомстве напомнили, что антинаркотические рейды в окрестностях Петропавловска-Камчатского проходят постоянно. В них принимают участие оперуполномоченные, сотрудники Госавтоинспекции и патрульно-постовой службы, а также инспекторы-кинологи со служебными собаками, обученными поиску наркотиков.