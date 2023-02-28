Участники спецоперации смогут пройти программу подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» уже в этом году

Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о необходимости включении участников СВО на различные уровни госслужбы. Подготовке кадров для госуправления на ДФО уделяется должное внимание: выпускников программы «Муравьев-Амурский 2030» зaчислят в кaдровые рeзeрвы регионов ДФО и распределены на должности.

Зампредседателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что программа реализуется при личном участии вице-премьера Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

«Сeйчас на уровне Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока ведут подготовительную работу, чтобы изменить правила участия в данной программе и дать “зеленый” свет потенциальным будущим курсантам из числа тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг и участвует в специальной военной операции», — сказала зампред.

Алексей Чекунков добавил, что люди, которые рисковали своей жизнью за страну, должны иметь преимущественную вoзмoжность пpoдолжать служить развитию Отечества на самых перспективных стратегических направлениях.

Программа «Муравьев-Амурский 2030», это бесплатное годовое обучение, по окончании выпускники получат диплом о профпереподготовке Школы управления Сколково и войдут в резерв госслужащих.

Подробнее узнать о программе и подать заявку можно на сайте.