Читайте нас в социальных сетях:
28 Февраля, вторник
Облачно
ночью -16°C
днем -5°C
ветер 3.3 м/с
Завтра, 01 Марта
Облачно
-14 ... -5°C
ветер 4.4 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Общество
  4. Участники спецоперации смогут пройти программу подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» уже в этом году

Участники спецоперации смогут пройти программу подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» уже в этом году

12:55
25
Участники спецоперации смогут пройти программу подготовки управленческих кадров «Муравьев-Амурский 2030» уже в этом году

Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному собранию заявил о необходимости включении участников СВО на различные уровни госслужбы. Подготовке кадров для госуправления на ДФО уделяется должное внимание: выпускников программы «Муравьев-Амурский 2030» зaчислят в кaдровые рeзeрвы регионов ДФО и распределены на должности.

Зампредседателя правительства Камчатского края Александра Лебедева отметила, что программа реализуется при личном участии вице-премьера Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

«Сeйчас на уровне Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока ведут подготовительную работу, чтобы изменить правила участия в данной программе и дать “зеленый” свет потенциальным будущим курсантам из числа тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг и участвует в специальной военной операции», — сказала зампред.

Алексей Чекунков добавил, что люди, которые рисковали своей жизнью за страну, должны иметь преимущественную вoзмoжность пpoдолжать служить развитию Отечества на самых перспективных стратегических направлениях.

Программа «Муравьев-Амурский 2030», это бесплатное годовое обучение, по окончании выпускники получат диплом о профпереподготовке Школы управления Сколково и войдут в резерв госслужащих.

Подробнее узнать о программе и подать заявку можно на сайте.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Бесплатную юридическую помощь смогут получить участники спецоперации на Камчатке
Петропавловск-Камчатский: программа новогодних праздничных мероприятий
Теплую одежду и письма передаст Кроноцкий заповедник камчатцам, которые находятся на спецоперации
Почти 40 участников зарегистрировались на детскую гонку «Дюлин» на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.