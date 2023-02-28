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Почти 40 новых случаев коронавируса выявлено за сутки на Камчатке

13:20
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Почти 40 новых случаев коронавируса выявлено за сутки на Камчатке

На Камчатке за минувшие сутки выявлено 37 новых случаев COVID-19, сообщается на сайте стопкоронавирус41.рф.

По данным на 28 февраля, в больницах края лежат 62 человека, болеющих COVID-19 (7 госпитализаций за сутки), 24 из них больны ковидной пневмонией (плюс 7).

В стационарах Камчатки из 105 ковидных коек свободными остались 43.

Общее количество случаев коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 45 тыс. 524. Выздоровели 44 тыс. 337 человек (17 за сутки). От COVID-19 на Камчатке погибли 629 пациентов.

Власти региона призывают людей вакцинироваться.

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