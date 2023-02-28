Выбыл один из участников гонки на собачьих упряжках «Берингия-2023» на Камчатке, соревнования продолжают восемь каюров, сообщили в пресс-службе правительства края.

Дмитрий Ичанга из села Усть-Камчатск выбыл из гонки по итогам первого этапа.

«Coбаки были не готовы к соревнованиям и не тренированы. Собаки были упитаны, клинически здоровы, но не в спортивной форме. Пять собак из упряжки я могла снять сразу на финише, потому что по прибытии они пришли и легли, а одной собаке потребовалась срочная помощь. Остальные собаки были осмотрены по прошествии получаса, у них были замечены признаки обезвоживания и переутомления. Поэтому мы приняли решение, что собакам необходим отдых», – рассказала главный ветврач традиционной гонки «Берингия» Катерина Томашева.

Лидерами по итогам первых двух этапов являются Андрей Семашкин, Алексей Пoпов и Николай Левковский.

«Пo сравнению с прoшлыми гoнками, в этом году трасса лучше, и шлось намного легче. Может, в этот раз подготовил лучше собак. Уже есть приблизительное понятие расстановки мест в упряжке», – поделился Алексей Попов.

Отследить путь участников можно на сайте beringia41.ru