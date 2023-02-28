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Выставку, посвященную Витусу Берингу, открыли на Камчатке

15:40
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Выставку, посвященную Витусу Берингу, открыли на Камчатке

Выставку «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга» торжественно открыли сегодня, 28 февраля, в краевом художественном музее в рамках музейной ассамблеи, сообщает ИА «Камчатка».

Экспозиция раскрывает личность командора Витуса Беринга и значение его Камчатских экспедиций.

«Сегодняшнее событие не рядовое для Камчатки. И мы надеемся, что такого формата выставки будут продолжаться, что с этой выставки мы в стартуем, будем продолжать сотрудничать с Ассоциацией дальневосточных музеев, и с музеями Дальнего Востока, с музеями за пределами Дальнего Востока», – сказал на открытии губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он отметил вклад командора в историю мореплавания.

«Один факт хочу донести, который меня самого поразил в свое время. Он заключается в том, что вторая морская экспедиция Витуса Беринга была и остаётся самым масштабным экспедиционным мероприятием в мировой истории. Никто больше в мире – не до, не после – таких масштабных экспедиций не организовывал», – сказал губернатор.

Витус Ионассен Беринг — российский мореплаватель, офицер российского флота, капитан-командор. По происхождению датчанин. В 1725—1730 и 1733—1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды.

Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также Командорские острова.

В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином Берингия.

27 февраля в Петропавловске стартовала Камчатская музейная ассамблея. Она будет работать до 1 марта.
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