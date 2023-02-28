Выставку, посвященную Витусу Берингу, открыли на Камчатке

Выставку «Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга» торжественно открыли сегодня, 28 февраля, в краевом художественном музее в рамках музейной ассамблеи, сообщает ИА «Камчатка».

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