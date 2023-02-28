План тушения лесных пожаров утвердили на Камчатке на текущий год

Кaмчaтка утвердила с Федеральным агентством лесного хозяйства сводный план тушения лесных пожаров на текущий год, сообщили в пресс-службе правительства края со ссылкой на зампреда правительства Камчатского края Романа Василевского.

«Бывают такие моменты, когда на территорию края привлекаются службы других регионов, поэтому в плане отражены моменты по взаимодействию не только противопожарных служб Камчатки, но и других регионов. Этот план особенно важен в связи с увеличением в регионе зоны обслуживания за счёт территорий, которые подлежат воздушному и наземному патрулированию. Остальная зона региона подлежит спутниковому контролю», – рассказал Роман Василевский.

В плaне сказано, что в этом году выделены средства для создания противопожарного пункта в селе Каменское, где будет базироваться подразделение «Oxраны камчатских лесов» со спецтехникой и вертолетом. Благодаря новому пункту можно оперативно реагировать на лесные пожары в Корякском округе, лесным пожарным не придется ждать благоприятной погоды для вылета вертолета.

Напомним, в 2022 году, дополнительное федеральное финансирование позволило снизить площадь лесных пожаров в 19 раз.