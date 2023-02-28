Шоу от федераций мотоциклетного спорта покажут на камчатском фестивале «Снежный путь»

На камчатском фестивале «Снежный путь» в этом году впервые пройдут показательные выступления по мотокроссу и автоспорту, сообщает пресс-служба мэрии.

«Как достаточно молодые в регионе федерации хотим привнести в фестиваль что-то новое от себя, добавить экстрима, показать мотофристайл, организовать детскую площадку, где будут гонки на мотоциклах, а также на багги. Уверены, это будет очень захватывающее зрелище», — рассказал многократный чемпион России по мотокроссу, призёр чемпионатов Европы и мира Александр Тонков.

Он отметил, что юные участники в возрасте 5-10 лет покажут свое мастерство на первенстве, а взрослые продемонстрируют свое умение на показательных выступлениях. Среди участников заявлены как ребята из Петропавловска-Камчатского, так и из Екатеринбурга, Москвы.

Фестиваль «Снежный путь #МыВместе» пройдет в Петропавловске-Камчатском 4 марта в районе лыжной базы «Лесная». Начало основных мероприятий – в 13:00. Участниками фестиваля станут шесть спортивных федераций и более 300 спортсменов.