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Молодым деятелям культуры Камчатки предлагают получить стипендии

16:50
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Молодым деятелям культуры Камчатки предлагают получить стипендии

Творческие союзы Камчатки могут поучаствовать в конкурсе на выплату стипендий молодым деятелям культуры и искусства. Заявки принимают до 8 марта включительно, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Общая сумма грантовой поддержки — 27 миллионов рублей. Отбор претендентов на получение федерального финансирования будет осуществляться на основе их заявок. Список победителей должен быть объявлен до 31 марта», – рассказала старший специалист министерства культуры Камчатского края Елена Захарова.

Заявки на конкурс можно подавать до 8 марта. Направления деятельности — музыка, архитектура, изобразительное искусство, кинематография, театры, музеи, литература, народное творчество, фотоискусство, хореографическое и цирковое искусство.

Задать вопросы можно по телефону: +7 (495) 629-10-10 доб. 1734 (Мария Юрьевна Спаржина).

Адрес электронной почты: maria.sparzhina@culture.gov.ru.

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