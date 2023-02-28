Камчатские медики о том, почему наркоман не может победить зависимость сам

Чтобы победить наркотическую зависимость, необходимо воевать на двух фронтах, а это почти ни у кого из наркоманов не получается, сообщили в Камчатском центре общественного здоровья пояснили.

«Все мы знаем о физической зависимости от наркотика. Каждый из нас хоть раз видел в кино, как выглядит ломка наркомана. Это зрелище не для слабонервных. Те ощущения, которые мы видим на экране, а некоторые видят и в жизни, очень сложно примерять на себя, потому что страшно. Наркоману тоже страшно, только ему еще и больно. У него болит все – суставы, живот, голова. Его выкручивает от рвоты и судорог. Он знает, какая будет боль, и в первую очередь стремится всеми правдами и неправдами раздобыть наркотик, чтобы ее не допустить», – сказано в сообщении.

По словам врачей, физическими страданиями дело не обходится. Больной испытывает еще и психологическую зависимость. И здесь все намного сложнее: даже в том случае, если нет ломки, наркоман стремится получить дозу. Некоторые зависимые проходят процесс детоксикации по нескольку раз, но так и не бросают употреблять наркотики.

«Психологическая зависимость гораздо сильнее физической. От нее можно избавиться только если есть сильнейший мотив. Что может послужить таким стимулом? Новая любовь, ребенок, потеря семьи или работы, да что угодно. Мотив должен быть сильнее тяги к наркотику. Но даже в этом случае нужна помощь. Справиться в одиночку с теми проблемами, которые создавались ни один день, практически невозможно. Нужно обратиться к специалисту, который поможет», – отметили в Центре.

Наркологи убеждены, что дома лечиться не получится. И не только потому, что остаются соблазны. Наркоман очень долго разрушал не только свою жизнь, но и жизнь своей семьи.

«Обиды, стресс, страх – все это никуда сразу не исчезнет, и нужно восстанавливать жизнь заново, строить новые отношения, в которых возникнет доверие и уважение», – добавили специалисты.

Если в семье наркоман, то помощь специалиста нужна всем членам семьи без исключения. Такую помощь и подросткам, и взрослым оказывают врачи-наркологи и психологи Камчатского краевого наркологического диспансера.