Камчатские медики рассказали, как определить человека с наркотической зависимостью

Основываясь на поведенческих особенностях, клинические психологи назвали ряд признаков, по которым можно заподозрить зависимость человека от наркотических веществ, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.
По мнению специалистов, определить зависимого человека можно по следующим признакам:
- безразличие ко всему, что происходит рядом;
- длительные отсутствия дома, прогулы занятий;
- трудности в сосредоточении, ухудшение памяти;
- неадекватная реакция на критику;
- частые и неожиданные перепады настроения;
- необычные просьбы о деньгах;
- пропажи из дома ценностей, одежды и других вещей;
- частые непонятные телефонные звонки.
Также наркомана можно определить на начальной стадии зависимости. Об этом могут свидетельствовать следующие физиологические признаки:
- бледность кожи;
- сильно расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза;
- замедленная, несвязная речь;
- потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи;
- хронический кашель;
- плохая координация движений (пошатывание или спотыкания);
- коричневый налет на языке, отечность.