Камчатские медики рассказали, как определить человека с наркотической зависимостью

Основываясь на поведенческих особенностях, клинические психологи назвали ряд признаков, по которым можно заподозрить зависимость человека от наркотических веществ, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

По мнению специалистов, определить зависимого человека можно по следующим признакам:

- безразличие ко всему, что происходит рядом;

- длительные отсутствия дома, прогулы занятий;

- трудности в сосредоточении, ухудшение памяти;

- неадекватная реакция на критику;

- частые и неожиданные перепады настроения;

- необычные просьбы о деньгах;

- пропажи из дома ценностей, одежды и других вещей;

- частые непонятные телефонные звонки.

Также наркомана можно определить на начальной стадии зависимости. Об этом могут свидетельствовать следующие физиологические признаки:

- бледность кожи;

- сильно расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза;

- замедленная, несвязная речь;

- потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи;

- хронический кашель;

- плохая координация движений (пошатывание или спотыкания);

- коричневый налет на языке, отечность.