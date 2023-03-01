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  4. Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам - участникам СВО

Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам - участникам СВО

10:00
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Фото: kamgov.ru
Фото: kamgov.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для выполнения задач в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы.

Предусматривается, что после увольнения с последнего места службы они смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

Уточняется, что эта норма распространяется на правоотношения, возникшие в связи с приостановлением выплаты пенсии с 24 февраля 2022 года.

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