Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам - участникам СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ или при мобилизации для выполнения задач в ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, военные пенсионеры, которые поступили на службу на более низкооплачиваемую должность, смогут сохранить предыдущий размер пенсии после увольнения со службы.

Предусматривается, что после увольнения с последнего места службы они смогут выбрать либо возобновление ранее приостановленной пенсии, либо назначение новой пенсии по последнему месту службы.

Уточняется, что эта норма распространяется на правоотношения, возникшие в связи с приостановлением выплаты пенсии с 24 февраля 2022 года.