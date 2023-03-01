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Путин подписал закон о госязыке, уточняющий правила использования иностранных слов

10:30
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Путин подписал закон о госязыке, уточняющий правила использования иностранных слов

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, которые должны будут зафиксировать в нормативных словарях, передает РИА «Новости».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон совершенствует механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны и осуществляет контроль за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами России норм современного русского литературного языка. Документ ввел такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые фиксируют нормы современного русского литературного языка.

В документе прописан перечень сфер, где русский как государственный обязателен к использованию. Туда вошла информация для потребителей товаров, работ и услуг, а также сфера образования, государственные и муниципальные информационные системы.

Так, во всех упомянутых сферах если есть текст на иностранном языке, то текст на русском должен быть равнозначным по размещению и техническому оформлению, то есть иметь одинаковые параметры - цвет, тип и размер шрифта.

Также отмечается, что при использовании русского языка как государственного не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

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