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В РФ будут расширены основания для введения режима особых условий в колониях – закон

11:45
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Фото: ИА «Камчатка»
Фото: ИА «Камчатка»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для введения в исправительных учреждениях режима особых условий, передает ТАСС.

Документ опубликован во вторник и вступит в силу через 180 дней.

Согласно закону, такой особый порядок в колониях сможет вводиться в случае установления в России или отдельных ее местностях режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при захвате заложников, наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение и при введении карантина в учреждении. Соответствующие изменения вносятся в статью 85 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) РФ.

Ранее режим особых условий мог быть введен только в случаях стихийного бедствия, чрезвычайного или военного положения в районе расположения исправительного учреждения, при массовых беспорядках, а также при групповых неповиновениях осужденных.

В период действия режима особых условий в исправительном учреждении может быть изменен распорядок дня, ограничена деятельность производственных, коммунально-бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением медико-санитарных, а также могут быть введены усиленный вариант охраны и особый порядок допуска на объекты.

Согласно закону, в случаях введения режима повышенной готовности или карантина ограничивается только часть прав заключенных - на долгосрочные свидания, на получение передач и на выезд за пределы исправительного учреждения. При захвате заложников и при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на исправительное учреждение будет действовать более широкое ограничение прав.

законпрезидент россиивладимир путин

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