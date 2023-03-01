Школьные автобусы с 1 сентября 2023 года могут бесплатно ездить по платным дорогам - закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает школьным автобусам право бесплатного проезда по платным автодорогам и участкам платных трасс, передает ТАСС.

Соответствующий документ опубликован.

Согласно новым нормам, от оплаты освобождаются также автобусы, осуществляющие организованную перевозку групп детей.

Ранее право льготного проезда или проезда без взимания платы по платным дорогам имели только рейсовые автобусы, почтовые и аварийно-спасательные службы, скорые и другой спецтранспорт. Для школьных автобусов такие льготы предусмотрены не были.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.