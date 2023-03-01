Владимир Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы

Президент России Владимир Путин по итогам коллегии ФСБ поручил службе безопасности усилить работу на российско-украинском участке границы. Президент подчеркнул, что необходимо пресекать все попытки расколоть российское общество, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в декабре Госдума приняла целый блок законопроектов, которые направлены на противодействие диверсионной деятельности. Они уже подписаны президентом РФ и вступили в законную силу. Соавтор этих законов, Ирина Яровая подчеркнула, что задача этих документов – повысить уровень ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за факт совершения диверсий. Кроме того, предусмотрены дополнительные составы преступлений, связанные содействием диверсионной деятельности, финансированием диверсий, обучением диверсантов.

«Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – сказал Владимир Путин на коллегии ФСБ.

По словам президента, сейчас развернута группировка, в нее входят пограничные органы, авиация ФСБ, Вооруженные силы и Росгвардия.

«Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», – сказал президент.

По словам Путина, за прошедший год в стране выросло количество преступлений, связанных с терроризмом. В этой связи он поручил действовать решительно, наступательно, использовать весь арсенал; постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, предприятия ОПК и ТЭК; развивать региональную систему противодействия терроризму, в том числе в новых регионах.

Контрразведке поручено контролировать выполнение гособоронзаказа, а также уделять серьезное внимание экономической безопасности и борьбе с коррупцией.

«Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта. Это в полной мере касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике», – добавил президент.

Владимир Путин поручил также повышать уровень защищенности цифрового пространства России и пресекать попытки нарушить работу коммуникаций.