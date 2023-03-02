Житель Камчатки на Mitsubishi Pajero врезался в металлическое ограждение и умер

Дорожно-транспортное происшествие с участием одного автомобиля произошло в Петропавловске-Камчатском. Водитель иномарки наехал на фасад здания, металлическое ограждение и умер до приезда медиков, сообщает телеграм-канал «Безопасные дороги».

ЧП произошло 1 марта в 21:15 на улице Ларина в Петропавловске-Камчатском. 43-летний водитель Mitsubishi Pajero при движении задним ходом наехал на фасад здания и металлическое ограждение.

Мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. В ГИБДД добавили, что точная причина смерти станет известна после заключения судмедэксперта.

По факту происшествия проводится проверка.