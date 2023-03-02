Ирина Яровая: Все, кто защищает Россию на линии фронта, должны быть законом защищены от лжи и дискредитации

Поправки об ответственности за дискредитацию участников специальной военной операции внесены в Госдуму.

«Это вопрос совести и общего понимания, что любые недобросовестные и преступные действия против наших военных на линии фронта – это преступление против интересов государственной и общественной безопасности, а значит против всех граждан России», – подчеркнула соавтор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

За нарушение закона грозит штраф до 5 миллионов рублей, либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо исправительные или принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы сроком до 15 лет.

Второе чтение поправок по законопроекту состоится 2 марта, третье чтение – 14 марта.

Авторами поправок выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Василий Пискарев, Андрей Картополов.