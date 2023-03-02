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Путин сохраняет лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

10:45
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Путин сохраняет лидерство по количеству упоминаний в российских СМИ

Президент РФ Владимир Путин по итогам февраля вновь возглавил рейтинг самых упоминаемых в прессе персон - в прошедшем месяце он упоминался 299 тыс. 692 раза в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, свидетельствуют данные «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом».

Второе и третье места с большим отставанием от лидера занимают президент США Джо Байден (72 508 ссылок) и его украинский коллега Владимир Зеленский (72 506 упоминаний).

Далее места распределились следующим образом: на четвертом месте мэр Москвы Сергей Собянин (45 437 упоминаний), на пятом - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (35 154), на шестом - глава МИД РФ Сергей Лавров (30 328), на седьмом - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (27 442), губернатор Подмосковья Андрей Воробьев - на восьмом (26 805), премьер РФ Михаил Мишустин - на девятом (25 677).

Замыкает десятку самых упоминаемых персон по версии СКАН белорусский лидер Александр Лукашенко, у него 21 143 упоминания в СМИ.

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.

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