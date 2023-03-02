Читайте нас в социальных сетях:
02 Марта, четверг
Переменная облачность
ночью -13°C
днем -5°C
ветер 4.2 м/с
Завтра, 03 Марта
Облачно
-12 ... -3°C
ветер 2.2 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Фемида
  4. СК возбудил уголовное дело о гибели обезглавленного на Камчатке мужчины

СК возбудил уголовное дело о гибели обезглавленного на Камчатке мужчины

11:59
36
СК возбудил уголовное дело о гибели обезглавленного на Камчатке мужчины

Следователи возбудили уголовное дело о гибели мужчины, чье расчлененное тело накануне нашли в микрорайоне Сероглазка Петропавловска-Камчатского.

«Дело возбуждено в целях объективности и полноты проводимых мероприятий по установлению причины и обстоятельств смерти мужчины», – сообщили корреспонденту ИА «Камчатка» в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Обычно в таких случаях уголовные дела возбуждают по статье 105 УК РФ (убийство). Но в следкоме говорят, что говорить о криминальном характере смерти мужчины пока рано.

По данным ведомства, «есть основания полагать, что погибший мужчина является жителем краевого центра, который 22 февраля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не было установлено».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют, где с момента исчезновения и до смерти был погибший мужчина, а также обстоятельства его смерти.

Как сообщалось, мужские череп и тело были найдены накануне в частном секторе на улице Невельского в Петропавловске-Камчатском.

По данным ИА «Камчатка», погибший – это пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского городского суда Дмитрий Арбугаев, который пропал 22 февраля. Его искали полицейские и волонтеры.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Мужчину с наркотиками задержали полицейские неподалеку от биатлонного комплекса на Камчатке
Следов насилия не нашли на теле мужчины, которое обнаружили при пожаре в авто на Камчатке
Жителя Бурятии будут судить на Камчатке за нападение с ножом на мужчину
Задержали мужчину, расстрелявшего подъездную дверь на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.