СК возбудил уголовное дело о гибели обезглавленного на Камчатке мужчины

Следователи возбудили уголовное дело о гибели мужчины, чье расчлененное тело накануне нашли в микрорайоне Сероглазка Петропавловска-Камчатского.

«Дело возбуждено в целях объективности и полноты проводимых мероприятий по установлению причины и обстоятельств смерти мужчины», – сообщили корреспонденту ИА «Камчатка» в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю.

Обычно в таких случаях уголовные дела возбуждают по статье 105 УК РФ (убийство). Но в следкоме говорят, что говорить о криминальном характере смерти мужчины пока рано.

По данным ведомства, «есть основания полагать, что погибший мужчина является жителем краевого центра, который 22 февраля ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не было установлено».

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи выясняют, где с момента исчезновения и до смерти был погибший мужчина, а также обстоятельства его смерти.

Как сообщалось, мужские череп и тело были найдены накануне в частном секторе на улице Невельского в Петропавловске-Камчатском.

По данным ИА «Камчатка», погибший – это пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского городского суда Дмитрий Арбугаев, который пропал 22 февраля. Его искали полицейские и волонтеры.