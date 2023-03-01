Вышел новый выпуск газеты «Рыбак Камчатки» от 1 марта!

Читайте в свежем номере:

В Ленинградской области началось строительство нового судна для камчатских рыбаков. О новом проекте читайте в материале «Курс на ярус».

На Камчатке состоялся деловой форум, посвященный перспективам туризма. Один из главных вопросов, которые обсудили его участники – готова ли экосистема региона к увеличению потока туристов? Подробности – в статье «Заповедник, йога и завод».

Представители рыбохозяйственной науки рассказали о результатах своих исследований в 2022 году. Наиболее важная часть их работы была посвящена изучению лососей и минтая. Читайте об этом в публикации «Камчатские ученые подвели итоги года».

45 лет назад был впервые опубликован роман Валентина Пикуля «Богатство». Это одно из немногих известных произведений, посвященных Камчатке. Вспоминаем эту книгу в материале «45 – «Богатству»».

Также читайте в свежем номере новости с промысла минтая, сельди и трески.

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