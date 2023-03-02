Парк «Три вулкана» поделился планами по работе с Фондом «Будущее Камчатки» на 2023 год

Парк «Три вулкана» только строит свой большой проект, но уже начал оказывать финансовую помощь территории, где будет реализовываться туристическая программа. Компания поделилась результатами своей работы за прошлый год и планами на нынешний, 2023-й.

Так в 2022 году компанией уже были профинансированы строительно-монтажные работы по устройству хоккейной коробки в селе Паратунка, а также установка скамеек, ограждения, подъездной дороги и озеленению территории объекта; ремонтные работы в здании администрации Паратунки (обустройство навесного вентилируемого фасада и скатной кровли здания); разработка ПСД на устройство пешеходной и велосипедной дорожки в поселке Термальный; организация и проведение празднования 285-летия села Паратунка 17 сентября; оказание благотворительной помощи в организации и проведении ХХIII международной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей» 16-17 ноября 2022 года (питание участников и изготовление буклетов).

Однако, это только начало. В 2023 году ООО «Парк «Три вулкана» запланировано финансирование таких мероприятий, как установка комплекта спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки на стадионе в поселке Термальный.

В селе Паратунка – автостоянка у администрации; автобусный павильон и разворотная автомобильная асфальтированная площадка; строительство ФОК «Зал единоборств»; благоустройство территории у хоккейной коробки по улице Нагорная, 40; автостоянка по улице Нагорная, 39; реконструкция стелы «Паратунка».