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Камчатский спортсмен взял золото чемпионата России по самбо

12:50
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Камчатский спортсмен взял золото чемпионата России по самбо

Камчатский спортсмен стал чемпионом России по самбо, сообщает министерство спорта Камчатского края в своем telegram-канале.

Хабибулаев Шейх-Мансур выиграл золотую медаль и завоевал путевку на чемпионат мира на проходящем чемпионате России по самбо и по боевому самбо в Перми.

«Шейх-Мансур провел шесть боев, три из них выиграл ввиду явного преимущества, один нокаутом и два по баллам, без единого шанса для соперников. Таким образом, Шейх-Мансур стал пятикратным чемпионом России», – сказано в сообщении.

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