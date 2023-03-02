Благодаря Ирине Яровой удалось спасти жительницу Камчатки с опухолью мозга

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая организовала для жительницы Камчатки срочную операцию в федеральном медицинском центре имени Бурденко – у женщины нашли опухоль головного мозга. Парламентарий узнала об этом из обращения с просьбой о помощи, которое поступило на ее адрес.

Беда пришла в семью Анны Чувашовой в декабре 2022 года. Абсолютно здоровая молодая мама шести дочек внезапно почувствовала головокружение, а потом случился припадок.

«У меня закружилась голова, упала в обморок. Были эпилептические приступы, тряслись ноги – так мне рассказывали свидетели. Вызвали скорую. Приступ случился перед новым годом, после праздников я пошла на МРТ. Обнаружилось новообразование в голове. Мы, конечно, испугались. Шесть детей и муж, больше поддержки нет», – рассказала Анна Чувашова.

Камчатские врачи сказали Анне, что опухоль нужно удалить в течение трех недель. Рекомендовали клинику имени Бурденко в Москве. Чтобы получить квоту, Анне нужно было пройти дополнительные исследования, на что требовалось время. Именно его у Анны оставалось крайне мало. Чтобы ускорить процесс, семья обратилась к Ирине Яровой. Парламентарий сразу подключилась и помогла организовать срочную госпитализацию в федеральную клинику. Вызов пришел уже через несколько дней и в начале февраля женщине провели операцию на мозге.

«Страшно было, все-таки это голова. Никаких приступов раньше не было, и я очень испугалась. Мы узнали в Москве, что Ирина Анатольевна договорилась с нашей клиникой, с клиникой Бурденко, врачи связались, быстренько назначили консультацию и операцию. Не только я, но и наша большая семья вся хочет сказать большое спасибо Ирине Анатольевне. Потому что не было потеряно время, которое для нас дорого. Все прошло очень быстро благодаря её помощи, ее поддержке», – сказала Анна.

Гистологическое исследование показало, что опухоль была доброкачественной. Анна уже вернулась домой к своей большой семье и занимается воспитанием своих шестерых дочек.

Ирина Яровая много лет оказывает большую помощь системе здравоохранения Камчатки. По ее инициативе налажено взаимодействие камчатских врачей с ведущими медицинскими центрами страны. Ирина Яровая лично курирует лечение всех онкобольных детей в регионе.