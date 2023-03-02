Каждый год в России от наркотиков умирает более 4 тысяч человек – медики

Ежегодно в России от наркотиков умирает более 4 тысяч человек. По данным социологических опросов, число потребляющих наркотики в стране оценивается в 1,9 миллиона человек, сообщали в Центре общественного здоровья.

Объем изъятых из оборота наркотиков в России за 8 лет вырос более чем на 3 тонны. В минувшем году он превысил 36 000 кг – это примерно 20 % от общемировых данных по изъятию психоактивных веществ.

«Самой частой причиной гибели среди наркоманов считается передозировка, которая нарушает работу внутренних органов и вызывает остановку сердца или асфиксию», – сказано в сообщении.

Зависимые также умирают не только от самого препарата, но и от последствий его применения, среди которых:

– изменение сознания, провоцирующее самоубийство или несчастные случаи;

– ломка, при которой чаще всего не выдерживает и отказывает сердце;

– серьезные хронические патологии, приводящие к летальным исходам;

– ВИЧ-инфекция, полученная от нестерильного оборудования;

– плотная связь наркоторговли с криминалом.

В перестроечное время наркотики по России были представлены в основном натуральными психоактивными препаратами, созданными на основе конопли, мака и кокаина. В статистике смертности наркоманов преобладали смерть от передозировки или заражения СПИДом из-за использования общих шприцев.

Новое тысячелетие ознаменовалось ускоренным развитием синтетических психоактивных препаратов, число которых растёт с каждым днём. Они более агрессивно действуют на организм и стремительно формируют зависимость. Большинство солей непоправимо нарушают работу головного мозга и вызывают привыкание уже с первого раза. Смерть от «синтетики» происходит чаще всего в результате истощения и некроза внутренних органов, например, сердца.

«По статистике, каждый 20-й житель планеты пробовал наркотические препараты. Это примерно 250 миллионов человек. Из них 78% – это действующие наркоманы», – добавили в Центре.

Среди наркозависимых 60% молодежи от 16 до 24 лет. Количество взрослых наркоманов низкое, поскольку большинство, начавших употреблять в 15-20 лет, не доживает до своего тридцатилетия.

Согласно статистике, уровень токсикомании неуклонно снижается, но лишь по той причине, что сегодня более актуальны другие вещества и способы употребления, а токсикомания становится «немодной».

Правоохранительные органы РФ отмечают рост более чем в 2 раза количества людей с зависимостью от новых психоактивных веществ и полинаркоманией и троекратное увеличение случаев зависимости россиян от психостимуляторов.