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Власти Камчатки намерены сократить время продажи алкоголя в магазинах края

14:14
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Власти Камчатки намерены сократить время продажи алкоголя в магазинах края

Власти Камчатки планируют сократить промежуток времени, в который можно купить алкоголь в магазинах региона, сообщили в краевом правительстве, где прошло совещание на тему профилактики алкоголизма на полуострове.

«В ходе совещания рассмотрели вопрос о сокращении времени продажи алкоголя в магазинах», – говорится в сообщении.

Чиновники считают, что это поможет достигнуть целей национального проекта «Демография» и станет важным фактором снижения употребления алкогольной продукции среди жителей полуострова.

Губернатор края Владимир Солодов поручил изучить соответствующий опыт российских регионов.

Сейчас в магазинах Камчатки алкоголь продается с 10:00 до 22:00. Исключение составляют несколько праздничных дней в году, во время которых спиртное в магазинах региона вовсе не продают.

Кроме того, чиновники планируют запретить продажу спиртного на расстоянии менее 100 метров от границ территорий школ и социальных объектов в Авачинской агломерации. Это Петропавловск-Камчатский, Елизовский район и Вилючинск.

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