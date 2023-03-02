Жительница Камчатки из-за пьяной обиды отправила приятеля в реанимацию

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ) против 30-летней жительницы города Елизово, пырнувшей ножом собутыльника, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Там рассказали, что ранее судимая женщина выпивала в компании приятелей и поссорилась с одним из них. Дело в том, что супруга товарища распространила личные фотографии фигурантки дела без ее согласия. Во время скандала женщина ударила собутыльника ножом в плечо и попала в артерию. Мужчину госпитализировали в отделение реанимации.

Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до 10 лет лишения свободы.