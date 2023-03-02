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  4. Гормоны радости можно получать без наркотиков – врачи

Гормоны радости можно получать без наркотиков – врачи

16:20
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Гормоны радости можно получать без наркотиков – врачи

Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина и эндорфина, или же сами подменяют некоторые гормоны, в результате чего мозг и получает те самые ощущения. Однако организм и сам способен выделять гормоны радости, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Мир устроен так, что одно всегда можно заменить чем-то другим. У всего есть альтернатива, которая не так сильно отличается от оригинала. Наркотики вызывают выплеск гормона дофамина и эндорфина, или же сами подменяют некоторые гормоны, в результате чего мозг и получает те самые ощущения. Т. е. наркоман просто обманывает свой организм. Но зачем, если организм и сам готов выделять гормоны радости? Так от чего же в организме выделяются эти гормоны? От вкусной еды, от физических нагрузок, приятного общения, хобби, хорошей музыки, секса. От этого человек получает ту дозу гормонов, которая необходима организму, чтобы чувствовать себя счастливым», – рассказали в Центре.

Кроме того, по словам врачей, гормоны радости вырабатываются в ответ на стресс.

«Как можно искусственно создать стресс организму? Экстрим. Экстремальные виды спорта могут подарить человеку большой выброс гормонов, которые дадут ощущение полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашюта или сплавляться на байдарке по горной реке. Начинать заниматься экстремальными видами спорта надо обязательно с инструктором. Только так человек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже самостоятельно. А значит, получать столько адреналина, дофамина и эндорфина, что в голове даже мысли о наркотике не возникнет», – отметили в Центре.

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