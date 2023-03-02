Камчатские медики развенчали мифы о наркотиках

Наркологи развенчали основные мифы о наркомании, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Правда ли, что легкие наркотики не вызывают привыкания, что можно бросить употреблять в любой момент, что от галлюциногенов нет ломки – мнение по этим вопросам у специалистов однозначное», – рассказали в Центре.

Миф №1: лёгкие наркотики не вызывают привыкания, и от одного раза ничего не будет.

Правда: зависимость может сформироваться сразу после первого применения. «Легких» наркотиков» не бывает. Есть заболевание, которое называется синдром зависимости, и абсолютно неважно, чем она вызвана – героином, кокаином, марихуаной, алкоголем или синтетическими наркотиками. Если зависимость появилась, ее надо лечить.

Миф №2: «травка» – не наркотик. Марихуану во многих странах легализуют, а значит она не опасна.

Правда: марихуана опасна. Это наркотик сильнейшего разрушающего действия, при употреблении которого происходят глубинные изменения в психической деятельности человека. И зачастую люди, регулярно курящие «травку», становятся пациентами психиатрических клиник, у них развивается шизофрения и другие расстройства. А легализация марихуаны – это всего лишь лоббирование интересов наркодилеров.

Миф №3: после приема стимуляторов и галлюциногенов нет «ломки».

Правда: абстинентный синдром («ломка») возникает у наркомана независимо от вида наркотических средств. Но при героиновой зависимости он проявляется ярче и болезненнее. Хуже всего то, что к «безобидным» наркотикам завсегдатаи клубных тусовок причисляют галлюциноген экстази. Привыкнув к его возбуждающему действию, позже они вынуждены переходить на более сильные наркотики.

Миф №4: наркотики помогают решить все проблемы и получить ни с чем не сравнимое удовольствие.

Правда: чаще всего люди начинают употреблять наркотические вещества, сталкиваясь с жизненными трудностями. Но в тот момент они не думают, что наркотики впоследствии станут причиной еще больших проблем: пострадают здоровье, отношения с близкими, социализация в обществе. Удовольствие можно получить более безопасными способами, которые тоже способствуют выделению эндорфинов – гормонов счастья. Например, занятия спортом, хобби, влюбленность.

Миф №5: от наркозависимости можно легко вылечиться.

Правда: наркозависимость не излечима. Но ее можно контролировать. И есть много способов научиться с этим жить. Главное – признать у себя эту зависимость и не бояться обращаться к врачу.