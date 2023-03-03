Житель Камчатки на протяжении шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Завершено расследование уголовного дела 47-летнего жителя Камчатки, обвиняемого в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочкой, сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По данным ведомства, этот гражданин начал насиловать девочку 2007 года рождения, в 2016 году, когда той было девять лет. Надругательства продолжались в течение шести лет – по 2022 год.

Мужчине также инкриминируется уголовная статья «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением».

Фигурант сидит в СИЗО. Его уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.