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  4. Житель Камчатки на протяжении шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Житель Камчатки на протяжении шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

10:05
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Житель Камчатки на протяжении шести лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь

Завершено расследование уголовного дела 47-летнего жителя Камчатки, обвиняемого в сексуальном насилии над своей несовершеннолетней дочкой, сообщается в телеграм-канале Следственного управления СКР по Камчатскому краю.

По данным ведомства, этот гражданин начал насиловать девочку 2007 года рождения, в 2016 году, когда той было девять лет. Надругательства продолжались в течение шести лет – по 2022 год.

Мужчине также инкриминируется уголовная статья «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сопряженное с жестоким обращением».

Фигурант сидит в СИЗО. Его уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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