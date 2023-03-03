Путин назвал терактом атаку украинских боевиков в Брянской области

Атака украинских диверсантов в приграничном районе Брянской области является терактом, заявил президент России Владимир Путин в четверг в ходе общения с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», передает ТАСС.

«Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, «Нива» обыкновенная, открыли огонь по ним», – сказал глава государства.

В свою очередь, РИА Новости напоминает, что губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг сообщил, что с Украины в Климовский район проникли диверсанты. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. В ФСБ подтвердили, что силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов. Сейчас ситуация в Брянской области, как сообщали в ФСБ, под контролем: украинские националисты выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.