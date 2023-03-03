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Путин поручил продумать возможность выдачи льготной ипотеки при переселении из зон ЧС

10:34
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Путин поручил продумать возможность выдачи льготной ипотеки при переселении из зон ЧС

Президент России Владимир Путин поручил правительству продумать возможность предоставления льготной ипотеки гражданам при переселении из зон ЧС, передает ТАСС.

Текст соответствующего поручения опубликован на сайте Кремля.

«Дополнительно представить предложения о возможности предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) гражданам при переселении из зон затопления и подтопления», – говорится в опубликованном перечне поручений по итогам совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.

Отмечается, что сделать это необходимо в рамках поручения президента, данного в 2021 году и также касавшегося поддержки граждан, потерявших жилье в результате ЧС.

На совещании 1 февраля губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал главе государства о том, что некоторые жители пострадавших от паводков районов уже получили выплаты на капремонт, однако повторные затопления привели к необходимости переселения людей. При этом, по словам Гольдштейна, такие граждане формально не имеют права на еще одну выплату. Путин тогда поручил членам правительства и губернаторам регионов, где происходят природные ЧС, продумать меры обеспечения безопасности людей, которые не хотят переезжать далеко из своего жилья.

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