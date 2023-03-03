Рыбоводы Камчатки завершают мечение молоди лососевых

Сотрудники лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) Камчатки заканчивают сезонное мечение молоди лососевых, сообщили в пресс-службе Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Там напомнили, что мечение заложенной на инкубацию икры и малька на ЛРЗ проводят ежегодно с ноября по март.

На заводах рыбоводы применяют два способа мечения – сухой и термический, в зависимости от способа выращивания рыбы. Так, на ЛРЗ «Озерки» и «Кеткино», в основе которых лежит холодоводное выращивание, мечение проводится путем осушения оплодотворенной икры. На заводах Паратунский и Малкинский, где выращивание рыбы тепловодное, мечение проводится путем повышения и понижения температуры воды в бассейнах. В результате этих действий на слуховых косточках (отолитах) образуется легко читаемая метка.

«Схема, по которой рыбоводы создают рисунок разрабатывается учеными из «КамчатНИРО» для каждого лососевого рыбоводного завода индивидуально. Таким образом, поймав тихоокеанского лосося в море, можно легко определить не только год ее выпуска, но и завод, с которого осуществлен выпуск», – говорится в сообщении.

На территории Камчатского края находятся пять федеральных лососевых рыбоводных заводов – Паратунский, Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки». Все они расположены в южной части полуострова на территории Елизовского района. Деятельность заводов направлена на поддержание промысловых запасов лососей бассейнов рек Большая, Авача, Паратунка и озера Большой Вилюй за счет искусственного воспроизводства. На ЛРЗ выращивают кету, нерку, чавычу и кижуч.