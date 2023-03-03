Ирина Яровая: Вопросы цивилизационного наследия России должны отражаться в программах детского отдыха

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая заявила, что вопросы цивилизационного наследия России в различных лекционных, а также интерактивных форматах должны найти отражение в программах детского отдыха.

«В 2018 году президентом было поддержано наше предложение и дано поручение Минобрнауки совместно с Минкультуры представить предложения о дополнении федеральных стандартов общего образования разделом «Цивилизационное наследие России». Договорились, что в рамках парламентского контроля Минпросвещения и Минкультуры должны будут представить в парламент развёрнутую информацию по вопросам исполнения поручения с учётом задач, обозначенных президентом России в Послании», – отметила Ирина Яровая в ходе Президиума Совета Законодателей.

По предложению Государственной Думы, Минпросвещения и Минкультуры России с участием детей и молодежи из «Движения первых» разработают общие стандарты воспитательной работы, которые будут применять в детских лагерях. Планируется, что ключевым направлением программ станут интерактивные форматы, позволяющие знакомить детей с цивилизационным наследием России.

«Мы договорились с главой правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорием Гуровым, что представители движения примут активное участие в работе региональных межведомственных комиссий по вопросам детского отдыха. Движение на системной основе будет взаимодействовать с домами творчества и культуры», – подчеркнула Ирина Яровая.

Напомним, что в 2022 году Государственная Дума приняла закон, согласно которому в состав региональных межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в обязательном порядке будут входить представители региональных органов власти в области культуры, физической культуры и спорта, а также туризма.