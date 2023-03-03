Ощущение эйфории от наркотиков иллюзорное и приводит к разрушению мозга – врачи

Наркотики разрушают до 50% нейронов, вырабатывающих дофамин. Таким образом попытка получить удовольствие от психоактивных веществ ведет к деградации нейронных связей и, как следствие, снижает способность получать удовольствие. Таким образом у людей вырабатывается зависимость. Организм человека способен выделять гормоны радости самостоятельно, безопасно для здоровья, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.



«Т. е. наркоман просто обманывает свой организм. Но зачем, если организм и сам готов выделять гормоны радости? Так от чего же в организме выделяются эти гормоны? От вкусной еды, от физических нагрузок, приятного общения, хобби, хорошей музыки, секса. От этого человек получает ту дозу гормонов, которая необходима организму, чтобы чувствовать себя счастливым», – рассказали в Центре.



Кроме того, по словам врачей, гормоны радости вырабатываются в ответ на стресс.



«Как можно искусственно создать стресс организму? Экстрим. Экстремальные виды спорта могут подарить человеку большой выброс гормонов, которые дадут ощущение полного счастья. Только не стоит сразу прыгать одному с парашюта или сплавляться на байдарке по горной реке. Начинать заниматься экстремальными видами спорта надо обязательно с инструктором. Только так человек сможет получить знания и опыт, чтобы в дальнейшем заниматься уже самостоятельно. Организм будет получать избыток адреналина, дофамина и эндорфина, и у человека не возникнет мыслей о том, чтобы искать удовольствия в психоактивных веществах», – отметили в Центре.