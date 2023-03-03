Закон о механизме целевого обучения обеспечит школьникам равный доступ к конкурсу – Ирина Яровая

Новый закон о совершенствовании механизма целевого обучения даст возможность каждому школьнику и студенту получить равный доступ к конкурсу на целевое место в вузе, заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

«Законопроект разрабатывался по поручению Председателя Государственной Думы Володина в течение двух лет и полностью соответствует логике послания президента Российской Федерации. Предлагаемый механизм сделает систему максимально прозрачной, обеспечив принцип открытого, конкурсного поступления на целевое обучение абсолютно для всех выпускников и студентов. С помощью публичной цифровой платформы будет предоставлен открытый доступ к вакансиям работодателей, в том числе частных организаций, для заключения договоров о целевом обучении», – сказала Ирина Яровая.

В ходе заседания Президиума Совета законодателей такой подход был поддержан министром образования и науки Валерием Фальковым, министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым и министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Шадаевым.

Как сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, «министерства готовы обеспечить реализацию закона и прогнозируют качественные улучшения в вопросе обеспечения экономики востребованными квалифицированными кадрами».

Законопроект о целевом обучении уже принят в первом чтении и готовится к рассмотрению во втором и третьем чтениях в марте. Напомним, в Послании Президент отметил, что необходимо серьёзно обновить подходы к системе подготовки кадров.