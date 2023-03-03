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  4. Наркомания это болезнь на всю жизнь – медики

Наркомания это болезнь на всю жизнь – медики

12:15
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Наркомания это болезнь на всю жизнь – медики

Бывших наркоманов не существует, но небольшой части зависимых удается длительное время удерживаться в состоянии ремиссии, сказали в Центре медпрофилактики.

«В наркологических медицинских кругах эта фраза не всеми поддерживается. Если человек уже употреблял и был в этой самой зависимости, то это на всю жизнь. Другой вопрос, что он может находиться в состоянии ремиссии, когда, не употребляя наркотики, может жить год, два или до конца жизни, но процент таких людей очень маленький», – сказано в сообщении.

После прохождения курса реабилитации в реабилитационном центре Камчатского наркодиспансера у 22% пациентов ремиссия длится до одного года, до двух лет – у 14%, и низкий процент тех, кто не употребляет уже до конца жизни.

«Людей, которые раз и навсегда отказались от употребления наркотиков, мало, но они есть. Можно победить зависимость даже длительно употреблявшему человеку. Психологически это очень сложно сделать, но это возможно», – добавили в Центре.

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