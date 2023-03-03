Банду вымогателей поймали в Елизовском районе Камчатки

Следователи возбудили уголовное дело против двух жителей Елизовского района, подозреваемых в вымогательстве, сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Фигуранты – ранее судимый 34-летний мужчина и 36-летняя женщина, проживающие в поселке Пионерский. По части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство) каждому из них грозит до 15 лет колонии со штрафом до миллиона рублей.

В полиции рассказали, что на криминальная пара годами терроризировала к 32-летнего жителя Вилючинска и его 28-летнюю сожительницу – под угрозой физической расправы Елизовчане вымогали у них деньги.

«За несколько лет, опасаясь за свою жизнь, потерпевшие передали подозреваемым более миллиона рублей», – сказали в полиции.

В ходе обыском полицейские изъяли у подозреваемых сотовые телефоны, расписки о займе денег, банковские карты, около 100 тысяч рублей и другие вещественные доказательства их вины.

Вымогатели помещены в ИВС.