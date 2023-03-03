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  4. Двоих жителей Камчатки отправили под суд за скупку браконьерской икры на 4 млн рублей

Двоих жителей Камчатки отправили под суд за скупку браконьерской икры на 4 млн рублей

12:50
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Двоих жителей Камчатки отправили под суд за скупку браконьерской икры на 4 млн рублей

В Елизовский районный суд направлено уголовное дело двоих жителей Камчатки, обвиняемых в нелегальном обороте немаркированной икорной продукции, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Фигуранты дела – близкие родственники. Они обвиняются по пунктам «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В прокуратуре рассказали, что во время лососевой путины позапрошлого года обвиняемые скупали красную икру у браконьеров в Карагинском районе на севере Камчатки. Более 3 тонн нелегального товара они привезли в Елизовский район, где нашли на него покупателя. Икру они хранили в холодильной установке, замаскированной под хозяйственную постройку во дворе частного дома.

«Стоимость изъятой продукции превысила 4 млн рублей», – подчеркнули в прокуратуре.

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