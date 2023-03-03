Дело камчатского миллионера Редькина об убийстве человека вместо медведя прекращено за примирением сторон

Петропавловск-Камчатский городской суд в пятницу прекратил уголовное дело миллионера Игоря Редькина о причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА «Камчатка» в суде.

«Дело против Редькина по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) прекращено за примирением сторон», – сказали в суде.

Если не будет новой апелляции, наказания за убийство человека Редькин не понесет.

В суде отметили, что сейчас Игорь Редькин обвиняется только по статье 258 УК РФ (незаконная охота). Судебное заседание, где рассмотрят это дело, назначено на следующую неделю.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Камчатский краевой суд отменил приговор Усть-Большерецкого районного суда по делу Редькина, который ранее получил 12 месяцев ограничения свободы после того, как по неосторожности застрелил человека. В частности, суд учел, что экс-депутат выплатил родственникам жертвы 30 миллионов рублей морального вреда. Приговор был отменен по представлению прокуратуры. В частности, сторона обвинения ссылалась на мягкость назначенного наказания. Уголовное дело было направлено на новое судебное рассмотрение в ином составе суда. Дело поступило в Петропавловск-Камчатский городской суд потому, что в Усть-Большерецке всего один судья. Иной состав суда там невозможен.

Бывший депутат законодательного собрания Камчатского края, предприниматель Игорь Редькин в августе прошлого года сделал и распространил заявление, в котором рассказал, что случайно застрелил человека, когда пытался прогнать медведя из поселка Озерновский Усть-Большерецкого района. Бизнесмену изначально предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК России (убийство). Позже действия Редькина переквалифицировали на статью 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Теперь это дело закрыто. Ему также инкриминируется статья 258 УК РФ (незаконная охота).