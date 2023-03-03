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Историческую ленту «Нюрнберг» показывают в трех кинотеатрах Камчатки

15:20
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Историческую ленту «Нюрнберг» показывают в трех кинотеатрах Камчатки

Жители Камчатки могут посмотреть во всех кинотеатрах региона историческую драму «Нюрнберг», которая вышла в прокат 2 марта, сообщили в пресс-службе правительства края.

«Уже сегодня камчатцы могут прийти в наши киноцентры и познакомиться с новым полнометражным фильмом режиссера Николая Лебедева, известного по таким лентам, как “Экипаж” и “Легенда № 17”. В основу исторической драмы положен роман писателя Александра Звягинцева “На веки вечные”. Можно сказать, что это изложенная в художественной форме хроника Нюрнбергского процесса. У нас на Камчатке фильм покажут в киноцентрах “Пирамида”, “Лимонад” и “Дружба”. Билеты уже в продаже. Кстати, посмотреть ленту можно и по “Пушкинской карте”, которую получают камчатцы от 14 до 22 лет», – сказано в сообщении.

Лента «Нюрнберг» – первый игровой полнометражный фильм o caмом громком процессе ХХ века, когда за преступления против мира и человечности международный военный трибунал осудил верхушку Третьего рейха.

Съемки проводили в Праге, Москве, Калининграде, Московской и Калужской областях и заняли 70 смен. В некоторых сценах в кадре одновременно находилось более 700 человек.

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