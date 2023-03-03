Камчатские врачи рассказали, в чем главное заблуждение наркозависимого человека

Наркологи считают большой ошибкой убеждение наркозависимых в том, что они могут бросить в любой момент, сообщили в Центре общественного здоровья.

«”Если захочу – брошу”, – самое главное заблуждение любого зависимого человека и первое, что должен сделать психиатр-нарколог, разрушить его в ходе своих консультаций», – сказано в сообщении.

Если в мозгу образовалась связь «действие-результат», то человек для достижения этого же результата всегда будет выполнять то действие, которое уже однажды помогло добиться желаемого. То есть, человек не будет искать способа, как заменить эйфорию от психоактивных веществ, – подкорковая система мозга будет посылать импульсы о том, что ему просто нужна новая порция наркотика. Очень немногие могут отойти от этого шаблона. А если получится – поиск замены осложнит то, что нейронные связи мозга от действия наркотиков деградировали, и способность получать удовольствие снизилась.

Очень немногим удаётся вырваться из этого замкнутого круга самостоятельно. Подавляющему большинству требуется помощь психолога и медикаментозное лечение. Женщинам чаще, чем мужчинам, рассказали в Центре общественного здоровья.

«Подход к избавлению от наркозависимости индивидуален и зависит от особенностей психического и физиологического склада пациента. Есть люди, которые абсолютно нормально себя ведут, расставшись с наркотиками. Но сорваться можно в любой момент, поэтому здесь от человека требуется глубокая осознанность», – добавили в Центре.