Женщина, своровавшая деньги у детей и бывшего мужа, предстанет перед судом на Камчатке

Перед судом предстанет 34-летняя жительница Усть-Камчатского района, которую обвиняют в четырех эпизодах кражи чужого имущества, в том числе с банковского счета, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

«По версии следствия, обвиняемая в ноябре-декабре прошлого года украла у своей знакомой, а затем у бывшего супруга, воспитывающего их детей, деньги в общей сумме 12 тыс. рублей и банковскую карту, с которой расплачивалась в магазинах», – сказано в сообщении.

Через неделю женщина похитила из копилки дочерей, в отношении которых лишена родительских прав, 1500 рублей, потратив их на алкоголь.

Уголовное дело направлено в Усть-Камчатский районный суд.