Занятия спортом могут помочь побороть наркозависимость – врачи

Побороть наркозависимость помогает активный образ жизни, сообщили в Центре общественного здоровья. Занятия спортом, йогой и путешествия приносят человеку удовольствие и позволяют быть счастливым, что положительно сказывается на процессе реабилитации.

«Хобби, спорт, любимая работа приносят радость в жизни. Удовольствие от любимого дела способствует выработке гормонов радости – серотонина и эндорфинов», – рассказали врачи.

Ежегодно в реабилитационном центре Камчатского наркодиспансера проходят курс избавления от зависимости до 25 человек. В стационаре они проходят двухнедельный курс детоксикации, избавляющий их от ломки, затем проходят двухмесячный курс реабилитации в центре наркодиспансера. После этого пациенты могут снова вернуться к нормальной жизни в социуме.